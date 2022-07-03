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Лукашенко "анонсировал" новую "схватку" за передел мира и назвал место

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Минск, Воскресенье 03 июля 2022 03:37
Лукашенко "анонсировал" новую "схватку" за передел мира и назвал место Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "прогнозирует", что следующая схватка в борьбе за передел мира произойдет в Центральной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

Лукашенко традиционно обвинил Запад в желании "доминировать в мире" и бомбить тех, кто "поднял голову".

"Причина в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши бывшие советские республики", - заявил он.

Он указал, что после массовых протестов в Казахстане в начале текущего года говорил об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане.

"Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", - продолжил он.

Он также выразил мнение, что Центральная Азия оказалась "между двух огней".

Ранее Лукашенко заявил, что страны бывшего СССР должны "сблизиться" с Беларусью и Россией. За отказ от так называемого объединения он пригрозил "потерей суверенитета".

До этого руководитель белорусского режима призвал Кремль "быть готовыми" к использованию ядерного оружия.

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