Лукашенко може вступити у війну. Білоруська опозиція розповіла про плани
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, схоже, почав готуватись до повноцінного вступу у війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку білоруського опозиціонера Павла Латушка.
"Лукашенко погодився розгорнути 120 тисяч російських військових протягом листопада-лютого", - заявив Латушко.
За словами його джерел, Білорусь бере на себе зобов'язання додатково поставити 100 тисяч мобілізованих.
"Захід має поставити ультиматум, від якого він не зможе відмовитися", - додав опозиціонер.
Нагадаємо, що сьогодні Міноборони України заявляло про підготовку місця в Білорусі для розміщення 20 тисяч мобілізованих з Росії.
Також повідомлялось, що у містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки.
Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв відповідь, на яку не розраховують, у разі нападу Білорусі.
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