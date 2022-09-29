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Лукашенко може вступити у війну. Білоруська опозиція розповіла про плани

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Четвер 29 вересня 2022 17:30
Лукашенко може вступити у війну. Білоруська опозиція розповіла про плани Фото: Лукашенко може вступити у війну. Білоруська опозиція розповіла про плани (twitter.com/PavelLatushka)
Автор: Дмитро Браславський

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, схоже, почав готуватись до повноцінного вступу у війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку білоруського опозиціонера Павла Латушка.

"Лукашенко погодився розгорнути 120 тисяч російських військових протягом листопада-лютого", - заявив Латушко.

За словами його джерел, Білорусь бере на себе зобов'язання додатково поставити 100 тисяч мобілізованих.

"Захід має поставити ультиматум, від якого він не зможе відмовитися", - додав опозиціонер.

Нагадаємо, що сьогодні Міноборони України заявляло про підготовку місця в Білорусі для розміщення 20 тисяч мобілізованих з Росії.

Також повідомлялось, що у містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки.

Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв відповідь, на яку не розраховують, у разі нападу Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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