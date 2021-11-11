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Лукашенко: мигрантам на границе пытаются перебросить оружие с Донбасса

Автор: Сергей Новиков

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что в мигрантам на границе Польши и Беларуси якобы перебрасывают оружие с Донбасса. Причем беженцев вооружают уже якобы второй день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет - мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему, - с Донбасса", - отметил Лукашенко.

По его мнению, на границе якобы готовится провокация.

"Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды… Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт", - добавил Лукашенко.

Напомним, до этого он обвинил Польшу и НАТО в якобы стягивании войск к белорусской границе.

Сегодня у президента России Владимира Путина опровергли участие России в миграционном кризисе.

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