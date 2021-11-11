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Лукашенко: мігрантам на кордоні намагаються перекинути зброю з Донбасу

Автор: Сергей Новиков

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що в мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі нібито перекидають зброю з Донбасу. Причому біженців озброюють вже нібито другий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"У нас дуже небезпечна намітилася там тенденція. Я це передбачав. Це питання наших військових та Комітету держбезпеки. Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброюяпереважно йде - ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему, - з Донбасу", - зазначив Лукашенко.

На його думку, на кордоні нібито готується провокація.

"Тут хочуть влаштувати провокацію. Зштовхнути лобами наших прикордонників з їхніми, наших військових з їхніми. Тому змушені по периметру зараз контролювати ситуацію, щоб їм не закинули зброю. Тому що там курди… Будь-який автомат, пістолет, провокація - і військовий конфлікт", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, до цього він звинуватив Польщу та НАТО у нібито стягуванні військ до білоруського кордону.

Сьогодні у президента Росії Володимира Путіна спростували участь Росії у міграційній кризі.

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Олександр ЛукашенкоДонбас