Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в переброске оружия для "провокаций на границе"

Глава белорусского режима Александр Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в переброске тяжелого оружия в лагерь мигрантов, который размещен на польско-белорусской границе. Он заявил, что это является попыткой "провоцирования конфликта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".