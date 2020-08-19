ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко позбавлений демократичної легітимності, - Боррель

Середа 19 серпня 2020 16:24
Лукашенко позбавлений демократичної легітимності, - Боррель
Фото: Жозеп Боррель (flickr com fotomaec)
Автор: Игорь Литвиненко

ЄС не визнає результати виборів у Білорусі

У Європейському союзі вважають, що президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавлений демократичної легітимності. Така позиція пов'язана з тим, що в Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля, Євросоюз планує висловити осуд і несприйняття" режиму Лукашенка.

"Президент Білорусії Олександр Лукашенко позбавлений демократичної легітимності після невизнаної перемоги на виборах", - заявив Боррель.

Нагадаємо, сьогодні проходить екстрене засідання Ради Європи з питань Білорусі, де планують розглянути питання введення санцій проти відповідальних за силовий розгін демонстрантів і фальсифікації.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща не хоче, щоб реакція Європейського союзу на події Білорусі обмежувалася лише введенням санкцій.

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів. При цьому в Євросоюзі та інших світових країнах виступили із заявами, в яких не визнали результати голосування. У той же час у Білорусі почали масові протести, для розгону яких правоохоронці застосовували силу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоЕвросоюзБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся