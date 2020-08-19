Лукашенко позбавлений демократичної легітимності, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель (flickr com fotomaec)

ЄС не визнає результати виборів у Білорусі

У Європейському союзі вважають, що президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавлений демократичної легітимності. Така позиція пов'язана з тим, що в Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля, Євросоюз планує висловити осуд і несприйняття" режиму Лукашенка.

"Президент Білорусії Олександр Лукашенко позбавлений демократичної легітимності після невизнаної перемоги на виборах", - заявив Боррель.

Нагадаємо, сьогодні проходить екстрене засідання Ради Європи з питань Білорусі, де планують розглянути питання введення санцій проти відповідальних за силовий розгін демонстрантів і фальсифікації.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща не хоче, щоб реакція Європейського союзу на події Білорусі обмежувалася лише введенням санкцій.

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів. При цьому в Євросоюзі та інших світових країнах виступили із заявами, в яких не визнали результати голосування. У той же час у Білорусі почали масові протести, для розгону яких правоохоронці застосовували силу.