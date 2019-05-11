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Лукашенко вимагатиме з Росії компенсації збитків від забрудненої нафти

Новини » Економіка    11.05.2019 - 15:08
Лукашенко вимагатиме з Росії компенсації збитків від забрудненої нафти
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Сума збитків поки невідома, але буде дуже велика

Білорусь має намір вимагати від Росії компенсації збитку від надходження забрудненої нафти в нафтопровід "Дружба". Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляється на сайті президента республіки.

Відповідаючи на питання журналістів, Лукашенко зазначив, що для підрахунку збитків необхідно оцінити ступінь пошкодження обладнання нафтопереробних заводів. "Зараз ми оцінюємо збиток. Зазвичай на місяць-півтора ми заводи зупиняємо поперемінно і починаємо їх кожен рік чистити. Проведемо ревізію, і вже остаточна оцінка буде", - заявив він.

Що стосується конкретної суми збитку, вона поки що невідома, але очевидно, що буде дуже велика. "Сказати цю суму я зараз не можу. Вона остаточно буде відома після того, як ми проведем ревізію того, що сталося на Новополоцькому НПЗ, а зараз ми рахуємо збитки", - повідомив президент Білорусі.

Лукашенко вкрай негативно оцінює те, що трапилося. "Розхлябаність і розхитаність на території Росії (а це тисячі кілометрів) - і величезна труба була забруднена отруйною нафтою. За тиждень навіть трубу, по якій прокачується нафта, на 4-5 мм, як кажуть фахівці, з'їдає", - сказав він.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.

Після цього ряд країн припинили транзит і переробку російської нафти, в тому числі і Україна. Зокрема АТ "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" (МН "Дружба") 25 квітня.

Росія назвала терміни надходження чистої нафти на НПЗ в Білорусі "Укртранснафта" проведе переговори щодо локалізації забрудненої нафти "Дружби"
Новини України Олександр ЛукашенконефтепроводДружба
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