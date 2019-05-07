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В РФ задержали четыре человека по делу о загрязнении нефти в "Дружбе"

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 13:24
В РФ задержали четыре человека по делу о загрязнении нефти в "Дружбе"
Иллюстративное фото (tsargrad.tv)

В РФ заявили, что материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру

Четыре человека задержаны и помещены в СИЗО по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщают росСМИ.

По словам министра, материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, по делу работают ФСБ РФ и Следственный комитет.

"По итогам проверки найден источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", - сообщил он.

РБК-Украина писало, что 30 апреля Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть.По оценкам белорусских нефтяников, к 10-11 мая трубопровод "Дружба" должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки.

Также гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявлял, что возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" можно будет к концу первой декады мая.

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