Лукашенко исключил перебои с экспортом бензина из Беларуси

С экспортом бензина из Беларуси на внешние рынки никаких проблем не будет. С российской стороной достигнуты договоренности о бесперебойных поставках нефти.

По его словам, с российским правительством серьезно проработан вопрос и никаких вопросов с поставками нефти не будет.

"По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах.