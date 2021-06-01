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Лукашенко виключив перебої з експортом бензину з Білорусі

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Мінськ, Вівторок 01 червня 2021 12:26
Лукашенко виключив перебої з експортом бензину з Білорусі Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

З експортом бензину з Білорусі на зовнішні ринки ніяких проблем не буде. З російською стороною досягнуті домовленості про безперебійні постачання нафти.

Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, з російським урядом серйозно опрацьовано питання і ніяких питань з поставками нафти не буде.

"Щодо поставок нафти для НПЗ Білорусі ніяких проблем не буде, так було сказано президентом Росії. Як і з поставками нафтопродуктів і на ринок Росії, і на зовнішній ринок", - зазначив Лукашенко.

Він також додав, що поставки будуть здійснюватися в запланованих обсягах.

Нагадаємо, останніми днями в Україні побоюються того, що Білорусь може істотно скоротити поставки бензину А-95. Але в Міністерстві економіки вже заявили, що можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків.

Днями в Україні стабілізувалися роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Середні ціни на бензин А-92 становлять 28,17 гривень за літр, на бензин А-95 - 28,93 гривень за літр, на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр, на автомобільний газ - 15,71 гривень за літр.

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