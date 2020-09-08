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Лукашенко исключил диалог с координационным советом

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет вести переговоры с координационным советом оппозиции. Он считает, что его предложения - это катастрофа для Беларуси

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает в Telegram главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с координационным советом, потому что "не знает, кто эти люди".

"Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", - цитирует Лукашенко российских журналист.

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Также президент Беларуси заявил, что координационный совет якобы хочет уничтожения промышленности и роста безработицы.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко не имеет законных оснований оставаться президентом.

Сам действующий президент Беларуси уже отметил, что просто так не уйдет со своего поста, хотя и признал, что пересидел в президентском кресле.

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