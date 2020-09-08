Лукашенко відкинув діалог з координаційною радою

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не буде вести переговори з координаційною радою опозиції. Він вважає, що її пропозиції - це катастрофа для Білорусі

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, передає в Telegram головний редактор радіо "Говорить Москва" Роман Бабаян.

Лукашенко заявив, що не буде розмовляти з координаційною радою, тому що "не знає, хто ці люди".

"Вони ніяка не опозиція. Все, що вони пропонують - це катастрофа для Білорусі і білоруського народу. Вони хочуть розірвати всі наші зв'язки з братньою Росією, хочуть, щоб у нас були платними освіта і медицина", - цитує Лукашенка російських журналіст.

Також президент Білорусі заявив, що координаційна рада нібито хоче знищення промисловості і зростання безробіття.

Нагадаємо, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що Лукашенко не має законних підстав залишатися президентом.

Сам чинний президент Білорусі зазначив, що просто так не піде зі свого поста, хоча і визнав, що пересидів у президентському кріслі.