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Лукашенко йде слідом за Путіним: Білорусі загрожує дефолт вже наступного тижня

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Мінськ, Субота 09 липня 2022 09:40
Лукашенко йде слідом за Путіним: Білорусі загрожує дефолт вже наступного тижня Фото: Лукашенко і Путін не змогли заплатити за боргами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з CCC до C. Формально дефолт настане 13 липня через бажання Мінська платити за облігаціями в білоруських рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.

Як відзначили в агентстві, зниження рейтингу послідувало за оголошенням Міністерством фінансів Білорусі 29 червня про те, що платежі за єврооблігаціями в доларах США замість цього будуть переводитися в білоруських рублів на рахунок в Беларусбанке.

Перший платіж в місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах США був проведений в рамках цього процесу 29 червня, в день оголошення. Це суперечить документації по облігаціях, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

Якщо платежі за єврооблігаціями 2027 року відповідно до початкових умов не будуть проведені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг до RD (обмежений дефолт) і випуск боргу на D. Рейтинг буде підвищений з RD "тільки після того, як Білорусь нормалізує свої відносини зі своїми міжнародними кредиторами", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці червня Росія опинилася в стані дефолту. Формально дефолт Росії настав 26 червня, коли закінчився 30-денний пільговий період виплати 100 млн доларів відсотків за євробондами. До цього Росія щосили намагалася проводити платежі за облігаціями на суму 40 млрд доларів з моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого.

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