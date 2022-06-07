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Лукашенко хоче збільшити чисельність армії до 80 000 людей

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Мінськ, Вівторок 07 червня 2022 08:18
Лукашенко хоче збільшити чисельність армії до 80 000 людей Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі мають намір збільшити чисельність своєї армії до 80 тисяч осіб. А саме шляхом створення південної групи військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Там також зазначають, що на Волинському та Поліському напрямках наразі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

"У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил Республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні", - йдеться в повідомленні.

Додатково

Зараз у Збройних силах Білорусі налічується 45 тисяч військових. У резерві - 290 тисяч, напівмілітарних - ще 110 тисяч людей.

Так, за кількістю резервів Білорусь посідає 13 місце серед 142 країн, військовий потенціал яких важко оцінити. За кількістю воєнізованих - 19 місце.

Нагадаємо, що з 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Україною, пройдуть "мобілізаційні навчання".

Додамо, як заявив президент Володимир Зеленський, ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв.

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