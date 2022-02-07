Лукашенко хочет стать полковником Советской армии. Путину за это обещает генерала

"Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин - полковник, обещал мне полковника присвоить - до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко.

На вопрос, может ли "президент независимой Беларуси" быть полковником российской армии он ответил: "Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал - делай!".

Кроме того, на замечание ведущего относительно того, что Лукашенко служил не в российской армии, а в советской, он сказал что "готов стать и полковником Советской армии".

"Она (армия - ред.) была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии", - заявил Лукашенко.

Ведущий спросил, желает ли Лукашенко, чтобы было два полковника во главе РФ и Беларуси, а тот ответил: "Мы ему (Путину - ред.) потом дадим звание генерала".