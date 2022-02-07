Лукашенко хоче стати полковником Радянської армії. Путіну за це обіцяє генерала

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін обіцяв присвоїти йому звання полковника, але цього досі не сталося. За це ж він готовий Путіну надати звання білоруського генерала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лукашенка російському пропагандисту Володимиру Соловйову, яке цитує БЕЛТА.
"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісимуса зірку повісити чи генеральську. Путін - полковник, обіцяв мені полковника присвоїти - досі не присвоїв", - сказав Лукашенко.
На питання, чи може "президент незалежної Білорусі" бути полковником російської армії він відповів: "Ну і що? Це ж моя проблема, а не ваша! Пообіцяв - роби!".
Крім того, на зауваження ведучого стосовно того, що Лукашенко служив не в російській армії, а в радянській, він сказав що "готовий стати і полковником Радянської армії".
"Вона (армія - ред.) була і російська, і білоруська. Присвой мені звання полковника Радянської армії", - заявив Лукашенко.
Ведучий запитав, чи бажає Лукашенко, щоб було два полковники на чолі РФ і Білорусі, а той відповів: "ми йому (Путіну - ред.) потім дамо звання генерала".
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про плани створити з Путіним новий "Радянський Союз".
Додамо, раніше у США заявляли, про ціль Путіна - відновити Радянський Союз. Тоді Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав плани російського лідера неприйнятними.