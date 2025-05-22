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Лукашенко готується до овочевого "апокаліпсису": наказав білорусам садити ще більше картоплі

Четвер 22 травня 2025 22:46
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Лукашенко готується до овочевого "апокаліпсису": наказав білорусам садити ще більше картоплі Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав громадян його країни використати час, що залишився, для посадки картоплі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Як пише видання, Лукашенко заявив, що цього року у Білорусі були несприятливі умови для аграріїв та закликав використати час, що залишився, для посадки картоплі.

"Раджу цим займатися, ще час є. Насіння є. Це треба довести до всіх. Попит на картоплю буде колосальним", - заявив Лукашенко, пославшись на проблеми з урожаєм у основного торгового партнера - Росії.

Лукашенко вважає, що травневі заморозки завдали шкоди врожаю, проте ситуація залишається контрольованою.

"Катастрофи немає", - підкреслив він.

Він також закликав збільшувати посадки цибулі та інших овочів, включно з морквою і буряком, зазначивши, що попит на них збережеться як усередині країни, так і за її межами.

"Вибори" в Білорусі

Нагадаємо, 26 січня в Білорусі відбулися "вибори" президента, які для Лукашенка стали вже сьомими за його політичну кар'єру. Наразі він керує країною вже понад 30 років.

Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко повідомив, що за самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка на так званих "виборах" проголосували 86,82% виборців.

Тим часом у ЄС відреагували на "вибори", назвавши їх фіктивними.

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Білорусь Олександр Лукашенко
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