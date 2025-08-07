UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Лукашенко готує армію до придушення протестів у Білорусі, - розвідка

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі значно розширюють повноваження армії, зокрема щодо дій усередині країни. Військові зможуть придушувати протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки.

Як зазначає розвідка, йдеться про проєкт нового закону "Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки і оборони". Центральний акцент у документі - на силовій складовій.

Якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових та соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті - саме збройний захист.

Тепер же білоруська армія в умовах війни має не лише відбивати агресію, а й "завдавати поразки супротивнику" з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам.

Розвідка зазначає, що військові у Білорусі офіційно залучаються до запобігання внутрішньому збройному конфлікту, участі в інформаційному протистоянні "в інтересах держави", реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах, а також протидії прикордонним провокаціям.

"Крім того, вводиться ширше тлумачення підстав для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не лише у випадку нападу на Білорусь, а й на Союзну державу або країну-члена ОДКБ", - додає розвідка.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирав дипломатів. Він поставив завдання послам - шукати ринки, домовлятись, просувати продукцію.

Також днями стало відомо, що у Білорусі смерть Лукашенка вважатимуть військовою загрозою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусь