Лукашенко готовит армию к подавлению протестов в Беларуси, - разведка

Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси значительно расширяют полномочия армии, в частности относительно действий внутри страны. Военные смогут подавлять протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.

Как отмечает разведка, речь идет о проекте нового закона "О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны". Центральный акцент в документе - на силовой составляющей.

Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мер, то теперь в приоритете - именно вооруженная защита.

Теперь же белорусская армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и "наносить поражение противнику" с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам.

Разведка отмечает, что военные в Беларуси официально привлекаются к предотвращению внутреннего вооруженного конфликта, участию в информационном противостоянии "в интересах государства", реагированию на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также противодействию пограничным провокациям.

"Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на Союзное государство или страну-члена ОДКБ", - добавляет разведка.

 

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирал дипломатов. Он поставил задачу послам - искать рынки, договариваться, продвигать продукцию.

Также на днях стало известно, что в Беларуси смерть Лукашенко будут считать военной угрозой.

