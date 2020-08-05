Лукашенко готов сотрудничать с Украиной по вопросу задержанных "вагнеровцев"

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов к сотрудничеству с правительством Украины по вопросам задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Часть задержанных боевиков брали участие в конфликте на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

"Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которой попросил Беларусь передать Украине задержанных боевиков "Вагнера".

Отметим, 29 июля под Минском были задержаны задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента. Позже стало известно, что часть из них брали участие в конфликте на Донбассе на стороне боевиков.

Как писало РБК-Украина, Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении 28 задержанным под Минском боевикам в участии в террористической организации, из них 9 - украинцы.