Лукашенко готовий співпрацювати з Україною з питань затриманих "вагнеровцев"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий до співпраці з урядом України з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Частина затриманих бойовиків брали участь в конфлікті на Донбасі на боці бойовиків.

Про це повідомили в прес-службі президента Білорусі.

"Олександр Лукашенко в свою чергу зазначив, що правоохоронні органи будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод", - повідомили в прес-службі Лукашенко.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з білоруським колегою Олександром Лукашенком, в ході якої попросив Білорусь передати Україні затриманих бойовиків "Вагнера".

Відзначимо 29 липня під Мінськом були затримані затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента. Пізніше стало відомо, що частина з них брали участь в конфлікті на Донбасі на боці бойовиків.

Як писало РБК-Україна, Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру 28 затриманим під Мінськом бойовикам в участі в терористичній організації, з них 9 - українці.