Лукашенко готовий ділитися владою, але не розмиватиме повноваження президента
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий ділитися владою з іншими державними органами. Однак розмивати повноваження президента у важливих питаннях не будуть.
Про це він заявив на нараді з питань перерозподілу повноважень між органами державної влади, передає БЕЛТА.
За його словами, уряд, парламент і місцеві органи влади вже підготували пакет пропозицій, які можуть розширити сферу їх діяльності.
"Я їх уважно вивчав. І моя перша пропозиція - не треба миттєво всі приймати. Це має бути еволюційний процес. Частина рішень дійсно назріла сьогодні. За іншими пропозиціями розмивати повноваження глави держави ми не будемо. Це стосується в першу чергу тих сфер, де вирішуються найважливіші питання для будь-якого жителя, суб'єкта господарювання і держави в цілому", - зазначив Лукашенко.
Він також зазначив, що мова в тому числі йде про питання розпорядження землею.
"Тут моя залізна вимога: на землі сільськогосподарського призначення або лісового фонду претендувати можна тільки за окремим рішенням президента", - підкреслив він.
Крім того, Лукашенко додав, що у президента Білорусі залишаться основні повноваження, які можуть впливати на будь-яке рішення знизу доверху.
"Де б не був Лукашенко, який би не був тут президент, він буде главою держави з сильними повноваженнями, тому що, якщо ми "розчинимо" майбутнього президента, маються на увазі повноваження насамперед, країні не бувати. Вона зникне", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що нинішні президентські повноваження "занадто важкі для однієї людини", тому він готує зміни до білоруської конституції.
Питання щодо конституції винесуть на референдум на початку 2022 року. Він також пообіцяв, що після зміни конституції відбудуться нові президентські вибори.