Лукашенко о фальсификации выборов: нельзя нарисовать 80%, все равно мы победители

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в фальсификации выборов в августе 2020 года. По его мнению, 80% голосов "нельзя нарисовать".
Об этом он заявил на Всебелорусском народном собрании, передает "Наша Нива".
Лукашенко отметил, что привычка завышать показатели есть у белорусских губернаторов.
"Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%. Ну хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%. Ну хорошо, пусть будет 49%. Ну если уж совсем честно, ну давайте 32%. Ладно, будем честны 3%. Но их сфальсифицировать нельзя, это все ложь Запада", - заявил Лукашенко.
Он также добавил, что в любом случае "мы победители" и подавляющее большинство избирателей поддержали именно его.
Напомним, по данным белорусской власти, на выборах президента в августе 2020 года Лукашенко набрал 80,1%. Результаты выборов не признаны международным сообществом, в частности, странами Запада, Балтии и Украиной.
Кроме того, Лукашенко называл демократические выборы "подлянкой".
"Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - заявлял он.