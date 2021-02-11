Лукашенко про фальсифікацію виборів: не можна намалювати 80%, все одно ми переможці

Лукашенко зазначив, що звичка завищувати показники є у білоруських губернаторів.

"Але слухайте, ну не можна намалювати 80%. Ну добре, якщо комусь не подобається 80%, нехай буде 76%. Нехай навіть буде 68%. Ну добре, нехай буде 49%. Ну якщо вже зовсім чесно, ну давайте 32%. Гаразд, будемо чесні 3%. Але їх не можна сфальсифікувати, це все брехня Заходу", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що в будь-якому випадку "ми переможці" та переважна більшість виборців підтримали саме його.