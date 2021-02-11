RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко про фальсифікацію виборів: не можна намалювати 80%, все одно ми переможці

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів на звинувачення у фальсифікації виборів в серпні 2020 року. На його думку, 80% голосів "не можна намалювати".

Про це він заявив на Всебілоруських народних зборах, передає "Наша Нива".

Популярні новини
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021
Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні 09 лютого 2021
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
У США заявили про "оперативні дії" для притягнення Росії до відповідальності 09 лютого 2021
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021
Як США будуть вибудовувати відносини з Україною при Байдені: формат може змінитися 09 лютого 2021
У Путіна відповіли Зеленському щодо "Супутника V": іншим дістанеться більше 09 лютого 2021
БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень 09 лютого 2021
Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито" 09 лютого 2021

Лукашенко зазначив, що звичка завищувати показники є у білоруських губернаторів.

"Але слухайте, ну не можна намалювати 80%. Ну добре, якщо комусь не подобається 80%, нехай буде 76%. Нехай навіть буде 68%. Ну добре, нехай буде 49%. Ну якщо вже зовсім чесно, ну давайте 32%. Гаразд, будемо чесні 3%. Але їх не можна сфальсифікувати, це все брехня Заходу", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що в будь-якому випадку "ми переможці" та переважна більшість виборців підтримали саме його.

Нагадаємо, за даними білоруської влади, на виборах президента в серпні 2020 року Лукашенко набрав 80,1%. Результати виборів не визнані міжнародним співтовариством, зокрема, країнами Заходу, Балтії та Україною.

Крім того, Лукашенко називав демократичні вибори "підлянкою".

"Ми ж обирали всіх керівників підприємств, директорів. Ну що, дообиралися? І країну втратили, і Союз розвалився. Нам цю підлянку хочуть підкинути зараз", - заявляв він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьвыборы
Читайте також
Лукашенко: від зв'язки Білорусі та РФ залежить, чи буде в регіоні війна
Прогноз погоди