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Лукашенко про фальсифікацію виборів: не можна намалювати 80%, все одно ми переможці

Новость на русском → Мінськ, Четвер 11 лютого 2021 13:31
Лукашенко про фальсифікацію виборів: не можна намалювати 80%, все одно ми переможці Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів на звинувачення у фальсифікації виборів в серпні 2020 року. На його думку, 80% голосів "не можна намалювати".

Про це він заявив на Всебілоруських народних зборах, передає "Наша Нива".

Лукашенко зазначив, що звичка завищувати показники є у білоруських губернаторів.

"Але слухайте, ну не можна намалювати 80%. Ну добре, якщо комусь не подобається 80%, нехай буде 76%. Нехай навіть буде 68%. Ну добре, нехай буде 49%. Ну якщо вже зовсім чесно, ну давайте 32%. Гаразд, будемо чесні 3%. Але їх не можна сфальсифікувати, це все брехня Заходу", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що в будь-якому випадку "ми переможці" та переважна більшість виборців підтримали саме його.

Нагадаємо, за даними білоруської влади, на виборах президента в серпні 2020 року Лукашенко набрав 80,1%. Результати виборів не визнані міжнародним співтовариством, зокрема, країнами Заходу, Балтії та Україною.

Крім того, Лукашенко називав демократичні вибори "підлянкою".

"Ми ж обирали всіх керівників підприємств, директорів. Ну що, дообиралися? І країну втратили, і Союз розвалився. Нам цю підлянку хочуть підкинути зараз", - заявляв він.

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