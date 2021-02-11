Лукашенко про фальсифікацію виборів: не можна намалювати 80%, все одно ми переможці
Президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів на звинувачення у фальсифікації виборів в серпні 2020 року. На його думку, 80% голосів "не можна намалювати".
Про це він заявив на Всебілоруських народних зборах, передає "Наша Нива".
Лукашенко зазначив, що звичка завищувати показники є у білоруських губернаторів.
"Але слухайте, ну не можна намалювати 80%. Ну добре, якщо комусь не подобається 80%, нехай буде 76%. Нехай навіть буде 68%. Ну добре, нехай буде 49%. Ну якщо вже зовсім чесно, ну давайте 32%. Гаразд, будемо чесні 3%. Але їх не можна сфальсифікувати, це все брехня Заходу", - заявив Лукашенко.
Він також додав, що в будь-якому випадку "ми переможці" та переважна більшість виборців підтримали саме його.
Нагадаємо, за даними білоруської влади, на виборах президента в серпні 2020 року Лукашенко набрав 80,1%. Результати виборів не визнані міжнародним співтовариством, зокрема, країнами Заходу, Балтії та Україною.
Крім того, Лукашенко називав демократичні вибори "підлянкою".
"Ми ж обирали всіх керівників підприємств, директорів. Ну що, дообиралися? І країну втратили, і Союз розвалився. Нам цю підлянку хочуть підкинути зараз", - заявляв він.