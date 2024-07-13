Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною

Ситуація на кордоні

Зауважимо, що сьогодні, 13 липня, Лукашенко заявив про "напруженість" на білорусько-українському кордоні. Однак пізніше він сказав, що ситуація на кордоні стабілізувалась нібито після того, як українська сторона відвела свої війська від кордону з Білоруссю.

Президент також доручив подивитися за ситуацією поблизу кордону загалом.

"Якщо треба буде відвести десь війська - відводьте. Не повинно бути ніяких зайвих заходів", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше сьогодні в ЦНС повідомили, що Білорусь може готувати провокації на кордоні з Україною. Детальніше про мету даних провокацій, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що цією весною Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього.

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