Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко доручив відвести війська після "напруження біля кордону з Україною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною у місця постійної дислокації.
Це доручення дано після ліквідації "напруженості та відведення військ з українського боку".
"Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їхні відведені. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська потрібно прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не збираємося воювати та не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, крім сил спеціальних операцій", - заявив самопроголошений президент.
Зауважимо, що сьогодні, 13 липня, Лукашенко заявив про "напруженість" на білорусько-українському кордоні. Однак пізніше він сказав, що ситуація на кордоні стабілізувалась нібито після того, як українська сторона відвела свої війська від кордону з Білоруссю.
Президент також доручив подивитися за ситуацією поблизу кордону загалом.
"Якщо треба буде відвести десь війська - відводьте. Не повинно бути ніяких зайвих заходів", - сказав він.
Нагадаємо, що раніше сьогодні в ЦНС повідомили, що Білорусь може готувати провокації на кордоні з Україною. Детальніше про мету даних провокацій, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що цією весною Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього.
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