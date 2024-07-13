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Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною

Фото: самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко доручив відвести війська після "напруження біля кордону з Україною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною у місця постійної дислокації.

Це доручення дано після ліквідації "напруженості та відведення військ з українського боку". 

"Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їхні відведені. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська потрібно прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не збираємося воювати та не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, крім сил спеціальних операцій", - заявив самопроголошений президент.

 

Ситуація на кордоні

Зауважимо, що сьогодні, 13 липня, Лукашенко заявив про "напруженість" на білорусько-українському кордоні. Однак пізніше він сказав, що ситуація на кордоні стабілізувалась нібито після того, як українська сторона відвела свої війська від кордону з Білоруссю.

Президент також доручив подивитися за ситуацією поблизу кордону загалом.

"Якщо треба буде відвести десь війська - відводьте. Не повинно бути ніяких зайвих заходів", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше сьогодні в ЦНС повідомили, що Білорусь може готувати провокації на кордоні з Україною. Детальніше про мету даних провокацій, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що цією весною Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього.

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