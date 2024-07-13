Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной

Ситуация на границе

Отметим, что сегодня, 13 июля, Лукашенко заявил о "напряженности" на белорусско-украинской границе. Однако позже он сказал, что ситуация на границе стабилизировалась якобы после того, как украинская сторона увела свои войска от границы с Беларусью.

Президент также поручил посмотреть по ситуации вблизи границы в целом.

"Если нужно будет отвести где-то войска - уводите. Не должно быть никаких лишних мер", - сказал он.

Напомним, что ранее сегодня в ЦНС сообщили, что Белоруссия может готовить провокации на границе с Украиной. Детальнее о целях данных провокаций, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что этой весной Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "не хочет воевать", но готовится к этому.

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