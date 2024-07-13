RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной

Фото: самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко поручил отвести войска после "напряжения у границы с Украиной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко поручил увести войска от границы с Украиной в места постоянной дислокации.

Это поручение дано после ликвидации "напряженности и отвода войск с украинской стороны".

"Хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке: ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы. Чтобы они понимали, как мы договаривались, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои вооруженные силы, кроме сил специальных операций", - заявил самопровозглашенный президент.

 

Ситуация на границе

Отметим, что сегодня, 13 июля, Лукашенко заявил о "напряженности" на белорусско-украинской границе. Однако позже он сказал, что ситуация на границе стабилизировалась якобы после того, как украинская сторона увела свои войска от границы с Беларусью.

Президент также поручил посмотреть по ситуации вблизи границы в целом.

"Если нужно будет отвести где-то войска - уводите. Не должно быть никаких лишних мер", - сказал он.

Напомним, что ранее сегодня в ЦНС сообщили, что Белоруссия может готовить провокации на границе с Украиной. Детальнее о целях данных провокаций, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что этой весной Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "не хочет воевать", но готовится к этому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна в УкраинеВойна России против Украины