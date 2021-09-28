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Лукашенко допускает, что может возглавить Всебелорусское народное собрание

Автор: Артем Горовенко

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко допускает, что может возглавить Всебелорусское народное собрание (ВНС). В частности, уже после того, как перестанет занимать президентский пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что на заседании конституционной комиссии он отреагировал на разговоры о том, что он может занять пост председателя ВНС и в этом статусе определять, кто будет президентом. По его словам, даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ.

"Как мы определим по конституции - так будет избираться президент", - подчеркнул Лукашенко.

Отметим, Всебелорусское народное собрание - это общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей предприятий, деятелей науки и культуры. Является формой народовластия, поскольку делегаты от всех регионов оценивают действия власти и определяют основные направления и параметры развития Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко согласился на референдум по отмене смертной казни в Беларуси.

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Александр ЛукашенкоБеларусь