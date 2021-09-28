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Лукашенко согласился на референдум по отмене смертной казни в Беларуси

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Минск, Вторник 28 сентября 2021 18:22
Лукашенко согласился на референдум по отмене смертной казни в Беларуси Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко согласился на референдум по отмене смертной казни в Беларуси. Он может пройти в будущем, отдельно от вопросов конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, в белорусском обществе сохраняются полярные мнения насчет смертной казни.

"Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение смертной казни", - отметил Лукашенко.

Он также согласился, что соответствующий вопрос нужно отнести в будущее.

"Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил провести референдум по вопросу отмены смертной казни, который возможен "в будущем, но не сейчас".

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Александр Лукашенко Беларусь Референдум
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