Лукашенко будує для Росії унікальний збройовий завод, - ЗМІ

У Білорусі реалізується закритий інфраструктурний проєкт, який може безпосередньо вплинути на перебіг війни проти України та суттєво посилити військові можливості Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника білоруської опозиційної організації BELPOL Володимира Жигаря Укрінформу.

У Білорусі ведеться будівництво великого виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів, орієнтованого на потреби російської армії.

Проєкт реалізується в закритому режимі та передбачає випуск продукції радянських калібрів для подальшого використання у війні проти України.

Виробництво боєприпасів і терміни реалізації

За наявною інформацією, проєкт під назвою "Ділянка" стартував у листопаді 2023 року. Він передбачає створення повного циклу виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів калібрів 122 і 152 мм.

"Кінцева продукція орієнтована на експорт і використання у війні проти України", - зазначив Володимир Жигар.

Завершити будівництво підприємства планують до грудня 2026 року. Очікується, що запуск заводу суттєво посилить матеріально-технічне забезпечення збройної агресії РФ.

Хто курує проєкт

Реалізація проєкту була санкціонована в закритому форматі за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка. Оператором визначено спеціально створений Завод корпусних виробів.

Засновниками виступають компанія Волатавто і державне підприємство Завод точної електромеханіки, а куратором є військово-промисловий комітет Білорусі.

"Ми розглядаємо цей проєкт як інструмент глибшого втягування Білорусі у війну", - заявив Жигар.

Де розташований об'єкт

Виробництво розміщене в Слуцькому районі Мінської області на території колишнього військового арсеналу поблизу населених пунктів Павлівка і Шищиці.

Раніше висувалися версії про будівництво закритої військової бази, однак аналіз документів вказує саме на промисловий об'єкт.

"Це не сховище і не позиційний район ракет. Це - індустріальний об'єкт", - наголосив Жигар.

Залежність від зовнішніх поставок

Білорусь не виробляє ключові компоненти для вибухових речовин, тому завод залежатиме від імпорту. Основними партнерами проєкту названі Росія і Китай.

"Росія поставляє технологічні лінії... Китай забезпечує поставки лінії заливного спорядження... Також ведуться переговори з Іраном і Пакистаном", - повідомив Жигар.