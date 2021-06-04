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"Лукашенко будет больно": Украина резко отреагировала на приглашение боевиков "ЛНР" в Беларусь

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, но будет ответ на приглашение Александра Лукашенко боевиков "ЛНР" в Беларусь. Глава МИД заявил, что есть вещи, которые Украина не прощает.

Об этом Кулеба заявил в эфире "Сніданок з 1+1".

По его словам, сейчас дитломатичних каналов между Украиной и Беларусью нет. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет, Киев не признал Лукашенко, отметил Кулеба.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических", - заявил глава МИД.

Он отметил, что Украина не прощает неуважения к территориальной целостности Украины.

Напомним, представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Александр Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики" на Донбассе после приглашения их в Минск.

Отметим, Александр Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича.

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