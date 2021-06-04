RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Лукашенку буде боляче": Україна різко відреагувала на запрошення бойовиків "ЛНР" до Білорусі

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, але буде відповідь на запрошення Олександра Лукашенка бойовиків "ЛНР" до Білорусі. Голова МЗС заявив, що є речі, які Україна не пробачає.

Про це Кулеба заявив в ефірі "Сніданок з 1+1".

За його словами, наразі дитломатичних каналів між Україною і Білоруссю немає. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає, Київ не визнав Лукашенка, зазначив Кулеба.

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних", - заявив голова МЗС.

Він зазначив, що Україна не пробачає неповаги до територіальної цілісності України.

Нагадаємо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Олександр Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки" на Донбасі після запрошення їх у Мінськ.

Зазначимо, Олександр Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати заарештованого журналіста Романа Протасевича.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоУкраїнаБілорусьЛНР