Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Зеленский заявил, что режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко боится провокаций и старается проводить военные учения подальше от украинской границы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос о риске повторного наступления РФ на Житомирщину, Волынь или Черниговщину с территории Беларуси под видом совместных учений.
"Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие континента на учениях - это подготовка к наступательным действиям. Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу - на что мы способны", - отметил Зеленский.
По словам президента, последний доклад Службы внешней разведки свидетельствует: российские войска могут переместить тренировочные полигоны еще глубже на территорию Беларуси, чтобы избежать провокаций и украинского ответа.
"Просто у меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять. Риск с обучением "русских" исторически нам уже, к сожалению, известен", - добавил Зеленский.
Он также напомнил, что полномасштабное вторжение в 2022 году начиналось именно с белорусского направления после учений.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментируя предстоящие учения России и Беларуси "Запад-2025", отмечал, что одна из их целей - скрытое создание группировок наступательных войск.
Военный обозреватель Давид Шарп также отмечал, что если в Беларусь будут переброшены значительные силы в рамках осенних учений, это теоретически может свидетельствовать о подготовке нового наступления.
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