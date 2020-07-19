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Лукашенко боится, что оппозиция попытается свергнуть власть силой

Беларусь, Воскресенье 19 июля 2020 21:32
Лукашенко боится, что оппозиция попытается свергнуть власть силой
Фото: Александр Лукашенко (flickr.com/nash_dom)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лукашенко боится повторения протестов 2010 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что боится повторения ситуации, сложившейся в стране в 2010 году. Лукашенко считает, что оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство ОНТ.

Лукашенко считает актуальным повторение во время нынешней президентской кампании ситуации, сложившейся во время выборов 2010 года, когда столицу Беларуси охватили массовые протесты.

"Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания ситуации остается по-прежнему актуальным", - заявил белорусский президент.

Напомним, в 2010 году в Минске вспыхнула массовая акция протеста из-за фальсификации выборов в пользу Лукашенко. Протестующие собрались у Дома правительства, где считали голоса.

Во время акции группа неустановленных лиц осуществила попытку штурма здания. Акция протеста была разогнана силовиками, а организаторов обвинили в попытке свержения власти.

В этом году выборы в Беларуси снова спровоцировали массовые протесты из-за попытки действующих властей помешать участию в президентской гонке представителей оппозиции.

Во время последней массовой акции в Белоруссии задержали более двухсот протестующих; задержания сопровождались избиениями демонстрантов.

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