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Лукашенко боїться, що опозиція спробує скинути владу силою

Білорусь, Неділя 19 липня 2020 21:32
Лукашенко боїться, що опозиція спробує скинути владу силою
Фото: Олександр Лукашенко (flickr.com/nash_dom)
Автор: Дмитро Левицький

Лукашенко боїться повторення протестів 2010 року

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що боїться повторення ситуації, яка склалася в країні 2010 році. Лукашенко вважає, що опозиція спробує силовим шляхом захопити владу в Білорусі.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство ОНТ.

Лукашенка вважає актуальним повторення під час нинішньої президентської кампанії ситуації, яка склалася під час виборів 2010 року, коли столицю Білорусі охопили масові протести.

"Це говорить про те, що поки цей варіант повалення існуючого уряду або ж розхитування ситуації залишається як і раніше актуальним", - заявив білоруський президент.

Нагадаємо, у 2010 році у Мінську спалахнула масова акція протесту через фальсифікацію виборів на користь Лукашенка. Протестувальники зібралися біля Будинку уряду, де рахували голоси.

Під час акції група невстановлених осіб здійснила спробу штурму будівлі. Акція протесту була розігнана силовиками, а організаторів звинуватили у спробі повалення влади.

Цього року вибори у Білорусі знову спровокували масові протести через спроби діючої влади перешкодити участі в президентських перегонах представників опозиції.

Під час останньої масової акції у Білорусі затримали понад дві сотні протестувальників; затримання супроводжувалися побиттям демонстрантів.

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