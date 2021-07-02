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Лукашенко заявил о выявлении "спящих ячеек террористов" в Беларуси. К ним якобы причастна Украина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие террористические ячейки", которые назывались "отрядами самообороны". По его словам, к ним причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство "БелТА".

"Сегодня вскрыты созданные "спящие террористические ячейки", так называемые отряды самообороны", - заявил Лукашенко.

По его словам, целью этих ячеек была "насильственная смена власти в день икс". В причастности к их созданию Лукашенко обвинил Украину, Германию, США, Польшу и Литву.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о завершении "масштабной антитеррористической операции", проведенной белорусскими спецслужбами. Он пообещал предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Отметим, вице-канцлер Германии заявил, что режим Лукашенко нужно изолировать на международном уровне.

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