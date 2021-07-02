Лукашенко заявил о выявлении "спящих ячеек террористов" в Беларуси. К ним якобы причастна Украина

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие террористические ячейки", которые назывались "отрядами самообороны". По его словам, к ним причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство "БелТА".
"Сегодня вскрыты созданные "спящие террористические ячейки", так называемые отряды самообороны", - заявил Лукашенко.
По его словам, целью этих ячеек была "насильственная смена власти в день икс". В причастности к их созданию Лукашенко обвинил Украину, Германию, США, Польшу и Литву.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о завершении "масштабной антитеррористической операции", проведенной белорусскими спецслужбами. Он пообещал предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Отметим, вице-канцлер Германии заявил, что режим Лукашенко нужно изолировать на международном уровне.