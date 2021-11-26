UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лукашенко: в Беларуси около 5 000 мигрантов, но это очень приблизительные цифры

Автор: Юлия Бойко

На сегодня в Беларуси находятся около 5 000 мигрантов из стран Ближнего Востока. Но по словам лидера правящего режима Александра Лукашенко, это "очень приблизительные цифры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что сегодня Лукашенко прибыл в логистический центр на границе с Польшей, где размещены мигранты.

"По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры", - заявил он.

Лукашенко также заверил, что белорусская сторона не будет применять к ним силу.

"Мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда - поможем. Не захотите - будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился.

Также сообщалось, что почти две сотни беженцев снова штурмовали границу Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь