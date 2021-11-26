Лукашенко: в Беларуси около 5 000 мигрантов, но это очень приблизительные цифры

На сегодня в Беларуси находятся около 5 000 мигрантов из стран Ближнего Востока. Но по словам лидера правящего режима Александра Лукашенко, это "очень приблизительные цифры".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
Сообщается, что сегодня Лукашенко прибыл в логистический центр на границе с Польшей, где размещены мигранты.
"По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры", - заявил он.
Лукашенко также заверил, что белорусская сторона не будет применять к ним силу.
"Мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда - поможем. Не захотите - будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни", - добавил он.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился.
Также сообщалось, что почти две сотни беженцев снова штурмовали границу Польши.