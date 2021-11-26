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Лукашенко: у Білорусі близько 5 000 мігрантів, але це дуже приблизні цифри

Автор: Юлія Бойко

На сьогодні в Білорусі перебувають близько 5 000 мігрантів з країн Близького Сходу. Але за словами лідера правлячого режиму Олександра Лукашенка, це "дуже приблизні цифри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Повідомляється, що сьогодні Лукашенко прибув до логістичного центру на кордоні з Польщею, де розміщені мігранти.

"За нашими підрахунками, на території Білорусі, крім цього двотисячного табору, близько 2-3 тисяч біженців з ваших країн. Але це дуже приблизні цифри", - заявив він.

Лукашенко також запевнив, що білоруська сторона не буде застосовувати до них силу.

"Ми нічого не будемо робити насильно. Захочете піти звідси - допоможемо. Не захочете - будемо робити все, щоб зберегти ваші життя", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився.

Також повідомлялося, що майже дві сотні біженців знову штурмували кордон Польщі.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь