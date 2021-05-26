Лукашенко: если в Беларуси что-то вспыхнет, будет очередная мировая война

Александр Лукашенко заявил об угрозе очередной мировой войны, если в Беларуси "что-то вспыхнет". По его словам, это может случиться, потому что Беларусь - центр Европы.

Об этом сообщает Белта .

"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - сказал он.

Лукашенко утверждает, что против Беларуси развязана "многоуровневая гибридная война".

Напоминим, Лукашенко также обратился к Западу. Он заявил о начале новой "не холодной, а ледяной войны".

Как известно, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. Пассажирский самолет сопровождали боевые истребители.

В Европе раскритиковали такие действия беларусских властей. Ряд авиакомпаний и стран запретили полеты над Беларусью.

РБК-Украина писало, что лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси.