Лукашенко: если в Беларуси что-то вспыхнет, будет очередная мировая война

Александр Лукашенко заявил об угрозе очередной мировой войны, если в Беларуси "что-то вспыхнет". По его словам, это может случиться, потому что Беларусь - центр Европы.
Об этом сообщает Белта.
Лукашенко утверждает, что против Беларуси развязана "многоуровневая гибридная война".
"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - сказал он.
Напоминим, Лукашенко также обратился к Западу. Он заявил о начале новой "не холодной, а ледяной войны".
Как известно, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. Пассажирский самолет сопровождали боевые истребители.
В Европе раскритиковали такие действия беларусских властей. Ряд авиакомпаний и стран запретили полеты над Беларусью.
РБК-Украина писало, что лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси.