Лукашенко: Беларусь согласится на интеграцию при равных условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Лукашенко, он не добивается от Москвы снижения цен на газ или нефть, но хочет, чтобы интеграция происходила в условиях экономического равенства для предприятий.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и покупать нефть не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные условия были. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", - пояснил он.

Президент Беларуси подчеркнул, что в противном случае Минску и Москве не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

"Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего договора (о Союзном государстве - ред.). Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее белорусские СМИ сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко в эти выходные подпишет с российским лидером Владимиром Путиным договор об интеграции и создании Союзного государства. Отмечалось, что быстрее всего соглашение будет подписано на условиях Москвы, что является поглощением Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что на фоне визита Лукашенко в Россию в Минске вспыхнули акции протеста. Сотни жителей белорусской столицы вышли на улицы, протестуя против глубокой интеграции Беларуси с Россией.