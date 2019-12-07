Лукашенко: Білорусь погодиться на інтеграцію за рівних умовах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію республіки з Росією, але за рівних економічних умов для підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Лукашенка, він не вимагає від Москви зниження цін на газ чи нафту, але хоче, щоб інтеграція відбувалася за умови економічної рівності для підприємств.

"Ми не просимо, як дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по 200 доларів газ купувати, і нафту купувати не по 63 долари за барель. Головне, щоб рівні були умови. Якщо наші підприємства купують за 200 доларів, значить і конкуруючі підприємства повинні мати таку ж ціну", - пояснив він.

Президент Білорусі наголосив, що в іншому випадку Мінську та Москві не вдастся створити основу відносин у рамках Союзної держави.

"Ми приїхали тільки для того, щоб проаналізувати хід нашого договору (про Союзну державу - ред.). Ми не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір: люди і суб'єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Все! Рівні умови, більше нічого не треба", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше білоруські ЗМІ повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко цими вихідними підпише з російським лідером Володимиром Путіним договір про інтеграцію та створення Союзної держави. Зазначалося, що шкидше за все угода буде підписана на умовах Москви, що є поглинанням Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що на фоні візиту Лукашенка в Росію у Мінську спалахнули акції протесту. Сотні жителів білоруської столиці вийшли на вулиці, протестуючи проти глибокої інтеграції Білорусі з Росією.