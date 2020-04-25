Лукашенко анонсировал изменение конституции Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал внесение изменений в конституцию страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство БелТА.

По словам Лукашенко, новая конституция будет принята в течение ближайших пяти лет.

"Вопрос конституции... Он же не снимается. Здесь однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию", - заявил он журналистами во время визита в Гомельскую область.

При этом Лукашенко отметил, что президентские выборы, которые должны состояться в 2020 году пройдут согласно нынешней конституции Беларуси.

"Здесь можно однозначно сказать, что мы будем проводить по конституции, как я и обещал", - добавил белорусский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше предложили изменить конституцию, чтобы на 2 года продлить срок президентства Анджея Дуды и отменить запланированные на май 2020 года выборы. Правящая партия хочет увеличить срок президентской каденции до 7 лет.

Также РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин хочет внести в конституцию России защиту русскоязычных и изменить дату окончания Второй мировой войны.