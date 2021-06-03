Лукашенко об АЭС в Беларуси: надо будет - построим и вторую

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что за атомными электростанциями будущее, поскольку весь мир переходит с нефтепродуктов на электричество. При необходимости вдобавок к Белорусской АЭС могут построить и вторую.
Об этом он заявил на встрече с членами правительства, передает БЕЛТА.
"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций", - отметил Лукашенко.
По его словам, ранее "Литва еле выговаривала это", а сейчас уже и сама задумалась о строительстве.
"И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия - это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее сообщалось, что на следующий год в Беларуси запланировано оценку возможности строительства второй АЭС.
Осенью 2020 года в стране запустили первую АЭС, построенную в партнерстве с Россией. Она находится возле границе с Литвой, поэтому Вильнюс призывал Минск отказаться от запуска станции, поскольку ее безопасность не была оценена европейскими экспертами.