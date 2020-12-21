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Беларусь может построить еще одну АЭС

Минск, Понедельник 21 декабря 2020 14:35
Беларусь может построить еще одну АЭС
Фото: Белорусская АЭС (ostrovets.by)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси может появиться еще одна атомная электростанция (АЭС). На следующий год запланировано проведение оценки возможности такого строительства.

Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает БЕЛТА.

По его словам, соответствующие органы сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.

"Мы планируем всю эту работу провести не позднее чем за 2021 год", - подчеркнул Каранкевич.

Напомним, осенью 2020 года в Беларуси запустили первую в стране АЭС, которая была построена в Островце Гродненской области. Сразу после этого президент Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужно построить еще одну АЭС, что позволит городам полностью перейти на электротранспорт и уйти от зависимости по углеводородам.

Кроме того, он считает, что с запуском АЭС Беларусь стала ядерной державой.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - сказал Лукашенко.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт была построена по российскому проекту с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.

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