Лукашенко об АЭС в Беларуси: надо будет - построим и вторую

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что за атомными электростанциями будущее, поскольку весь мир переходит с нефтепродуктов на электричество. При необходимости вдобавок к Белорусской АЭС могут построить и вторую.

Об этом он заявил на встрече с членами правительства, передает БЕЛТА .

"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций", - отметил Лукашенко.

По его словам, ранее "Литва еле выговаривала это", а сейчас уже и сама задумалась о строительстве.

"И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия - это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии", - добавил Лукашенко.