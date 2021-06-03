Лукашенко про АЕС у Білорусі: треба буде - побудуємо і другу
Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що за атомними електростанціями майбутнє, оскільки весь світ переходить з нафтопродуктів на електрику. При необхідності додатково до Білоруської АЕС можуть побудувати і другу.
Про це він заявив на зустрічі з членами уряду, передає БЕЛТ.
"Треба буде - побудуємо і другу атомну станцію. У цьому вся перспектива. Нас весь час критикував Захід, особливо наші сусіди: "Ах, станція, безпека та інше". А самі запланували будівництво станцій", - зазначив Лукашенко.
За його словами, раніше "Литва ледве вимовляла це", а зараз вже і сама задумалася про будівництво.
"І Польща планує будувати, всі інші або будують, або вже побудували. Тому атомна енергія - це майбутнє. І, слава богу, що ми свого часу взялися за цю проблему, вгадали, що треба цим займатися. Це перспектива, найвищі технології", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на наступний рік в Білорусі заплановано оцінку можливості будівництва другої АЕС.
Восени 2020 року в країні запустили першу АЕС, збудовану в партнерстві з Росією. Вона знаходиться біля кордону з Литвою, тому Вільнюс закликав Мінськ відмовитися від запуску станції, оскільки її безпека не була оцінена європейськими експертами.