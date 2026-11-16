У Лукашенка заявили про "повну бойову готовність" маневрених груп прикордонників
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав привести до повної боєготовності маневрені групи прикордонників. Їх піднято по тривозі для відпрацювання завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, передає "БелТА".
Лукашенко перевіряє прикордонників
Перевірка боєготовності за дорученням Лукашенка продовжується у маневрених групах територіальних органів прикордонної служби.
Вольфович зазначив, що розпочато раптову перевірку одного з найважливіших елементів системи забезпечення національної безпеки – підрозділів Державного прикордонного комітету.
"Наголос зроблено на перевірку, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах та загонах органів прикордонної служби приведено в повну бойову готовність маневрені групи", - каже він.
Було визначено терміни готовності підрозділів, що перевіряються. У зазначений час буде проведено їх огляди, після чого вони здійснять марші.
"Для кожної маневреної групи визначено свою ділянку та довжину маршу, під час якого на перевірених впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного супротивника. Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття", - уточинв він.
За словами Вольфовича, біля кордонів Білорусі складається така ситуація, що потребує злагодженості, професіоналізму, умінь, навичок, дій органів прикордонної служби.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку жовтня Латвія повідомила про спробу незаконного перетину кордону групою з щонайменше 20 мігрантів, яких супроводжували озброєні люди в масках.
Лукашенко відкинув звинувачення та заявив, що інцидент нібито був інсценований латвійською стороною, щоб отримати фінансування від Євросоюзу.
Крім того, російський диктатор Володимир Путін досі намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Кремлю потрібна підтримка білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб на його території були розташовані інші види зброї, зокрема й балістики.