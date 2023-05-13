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Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском, - СМИ

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Суббота 13 мая 2023 21:00
Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском, - СМИ Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже несколько дней не появлялся на публике. Однако сегодня появилась информация, что диктатора привезли в президентскую клинику под Минском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "МотолькоПомоги".

"Сегодня в районе 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" УДП РБ, который находится на берегу водохранилища Дрозды", - говорится в сообщении.

О визите Лукашенко в президентскую клинику сообщает и издание "Еврорадио".

"Примерно час назад кортеж в сопровождении "стрелы" въехал на территорию "лечкомиссии" - медицинского центра Управления делами Лукашенко в Ждановичах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в тот момент подъезды к больнице были перекрыты. Вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.

После проезда кортежа Лукашенко, проезды вновь открыли.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко уже несколько дней не появлялся на публике, что для него не характерно.

Добавим, что Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия. На параде самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой.

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