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В Луизиане ввели режим ЧП из-за шторма "Салли"

Автор: Артур Родивилов

Губернатор штата Луизиана США Джон Бэл Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося шторма "Салли". Второй после "Лауры" ураган может на фоне пандемии коронавируса стать серьезным испытанием для жителей.

Об этом он написал в Twitter.

По прогнозам синоптиков, шторм усилиться до урагана, который может затронуть Луизиану уже в понедельник утром.

Напомним, на страны Карибского бассейна в конце августа обрушился тропический ураган "Лаура".

В США вводился режим ЧС в Техасе, Луизиане и Миссисипи. Только в США погибли больше 20 человек.

29 августа, президент США Дональд Трамп посетил полуразрушенный штат, где у него состоялась встреча с губернатором Джоном Эдвардсом.

В ходе общения с президентом губернатор Луизианы отметил, что "Лаура" стала самым мощным ураганом в истории штата.

По его словам, она превзошла даже ураган "Катрина", который при обрушении на побережье США в 2005-м году относился к третьей категории.

Из-за урагана на юго-западе Луизианы на химическом заводе произошла утечка хлора, возник пожар.

Уже над штатом Луизиана ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма.

На Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек.

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