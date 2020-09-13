У Луїзіані ввели режим НС через шторм "Саллі"

Губернатор штату Луїзіана США Джон Бел Едвардс оголосив режим надзвичайного стану через наближення шторму "Саллі". Другий після "Лаури" ураган може на тлі пандемії коронавірусу стати серйозним випробуванням для жителів.

Про це він написав у Twitter.

За прогнозами синоптиків, шторм посилиться до урагану, який може торкнутися Луїзіани вже в понеділок вранці.

Нагадаємо, на країни Карибського басейну в кінці серпня обрушився тропічний ураган "Лаура".

У США запроваджувався режим НС в Техасі, Луїзіані та Міссісіпі. Тільки в США загинули понад 20 людей.

29 серпня, президент США Дональд Трамп відвідав напівзруйнований штат, де у нього відбулася зустріч з губернатором Джоном Едвардсом.

У ході спілкування з президентом губернатор Луїзіани зазначив, що "Лаура" стала найпотужнішим ураганом в історії штату.

За його словами, вона перевершила навіть ураган "Катріна", який при обваленні на узбережжя США у 2005-му році був у третій категорії.

Через ураган на південному заході Луїзіани на хімічному заводі стався витік хлору і виникла пожежа.

Вже над штатом Луїзіана ураган "Лаура" ослаб до тропічного шторму.

На Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять осіб.